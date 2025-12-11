i due piani per la pace in ucraina al centro delle trattative

Le trattative tra Stati Uniti, Europa e Ucraina proseguono, focalizzandosi sui due piani di pace presentati per risolvere il conflitto. Mentre l’Ucraina ha inviato all’amministrazione Trump una risposta dettagliata alla recente bozza statunitense, le discussioni continuano per definire una strategia condivisa.

Mentre l’Ucraina ha trasmesso all’amministrazione Trump la risposta punto per punto all’ultima bozza del piano di pace statunitense, vanno avanti le trattative tra Stati Uniti, Europa e Ucraina. La diplomazia francese, tedesca e britannica sta discutendo con gli emissari di Trump, il genero Jared Kushner e l’immobiliarista Steve Witkoff. Ma l’ostacolo principale resta la cessione della parte di Donetsk ancora in mani ucraine, che Vladimir Putin pretende a tutti i costi. Secondo un articolo del Washington Post, le discussioni sono partite dai 28 capitoli formulati dalla Casa Bianca e giudicati troppo favorevoli a Mosca, messi a confronto con i venti punti elaborati insieme da ucraini ed europei. 🔗 Leggi su Linkiesta.it