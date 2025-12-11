I dipendenti dell' Urbanistica distaccati negli uffici della Procura per evitare indagini e guai | l' accordo Salva-Varese

In un contesto di crescenti indagini sulla gestione urbanistica, alcuni dipendenti dell'Urbanistica di Varese sono stati distaccati presso gli uffici della Procura per evitare possibili problemi. Questo accordo, definito “Salva Varese”, solleva molteplici dubbi sulla trasparenza e sulla gestione delle questioni urbanistiche nella città, mentre a Milano si intensificano le indagini sulla stessa materia.

Varese, 11 dicembre 2025 – Presto e di certo ingiusto chiamarlo “Salva Varese”. Ma mentre a Milano infuriano le inchieste urbanistiche della Procura, nella città del nord Lombardia si prende il toro per le corna. L'accordo presentato oggi dal sindaco Davide Galimberti e dal capo della Procura Antonio Gustapane prevede il distacco di personale comunale alla procura della Repubblica “per consolidare una più stretta sinergia e coordinamento nell'attività di verifica e di indagine giudiziaria - parole di Palazzo Estense - con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia urbanistico ed edilizia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it