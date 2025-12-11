I Consultori dell’Asl Quasi 30mila accessi per attività sanitaria sociale e psicologica

I Consultori dell’Asl rappresentano un servizio multidisciplinare fondamentale per la tutela e la promozione della salute psico-fisica e sociale di donne, coppie, famiglie, bambini e adolescenti. Con quasi 30.000 accessi, offrono supporto in diverse fasi del ciclo di vita, rispondendo ai bisogni emergenti e alle criticità della comunità.

"Il Consultorio è un servizio socio-sanitario integrato e multidisciplinare, istituito per tutelare e promuovere la salute psico-fisica e sociale delle donne, della coppia, delle famiglie, dei bambini e adolescenti per rispondere ai bisogni e alle criticità emergenti nelle diverse fasi del ciclo di vita", inizia la dottoressa Chiara Voltolini, responsabile Rete Consultoriale dell'Asl Sud Est, la spiegazione di questo servizio diffuso su tutto il territorio. I servizi 'da consultorio'? "Le attività erogate sono vaste e articolate e devono rientrare in uno o più dei seguenti percorsi: procreazione responsabile e contraccezione, percorso nascita, legge 1941978, sterilità e infertilità, sessualità e affettività, malattie sessualmente trasmesse, menopausa, prevenzione oncologica e cervicocarcinoma (screening colpocitologico), disagio e promozione del benessere, violenza di genere, mutilazioni genitali femminili, abuso e maltrattamento, bullismo e cyberbullismo, genitorialità e famiglia, affido e adozione, pediatria e adolescenza, altre tematiche ginecologiche.