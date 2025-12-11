I cittadini hanno il diritto di essere tutelati da strumenti regolari non da scatole vuote

Il dibattito sulla sicurezza stradale a Piacenza si intensifica, con l’associazione “Altvelox” e il Comune di Piacenza che si confrontano su strumenti di protezione efficaci. La questione si focalizza sulla necessità di adottare misure regolari e concrete, superando soluzioni inefficaci, per garantire la tutela dei cittadini e migliorare la sicurezza sulle strade della città.

Sicurezza stradale, prosegue il botta e risposta tra l’associazione “Altvelox” e il Comune di Piacenza. Ora tocca all’associazione intervenire con una nota. «Il sindaco di Piacenza, attraverso dichiarazioni riportate dalla stampa locale, ribadisce che “i box arancioni non sono velox e sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il trasporto pubblico non è un costo ma un diritto per cittadini e lavoratori! Il #12dicembre #iosciopero Filt Cgil ER-Bologna - facebook.com Vai su Facebook

“Diritto di abortire”, l’Europa ci pensa - Audizione pubblica per l’Iniziativa di cittadini europei “My Voice My Choice” che con oltre un milione d firme vuole convincere la Ue a estendere ... Segnala avvenire.it

Usa-Panama, espulsione di massa di cittadini di Paesi terzi, negato il diritto di chiedere asilo - ROMA – Gli Stati Uniti hanno effettuato espulsioni di massa di 299 cittadini di paesi terzi a Panama, sottoponendoli a dure condizioni di detenzione e maltrattamenti, negando anche un giusto processo ... Secondo repubblica.it