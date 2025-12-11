I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Scopri i cinque eventi imperdibili del fine settimana, tra musica, teatro, mercatini vintage e arte. Un'occasione per vivere momenti culturali e di convivialità, arricchendo il tempo libero con iniziative diverse e coinvolgenti. Inoltre, un'anticipazione sugli appuntamenti della prossima settimana per non perdere nulla.

Dalla musica al teatro, dai mercatini vintage all'arte. Con un'anticipazione per la prossima settimana. Ecco gli appuntamenti a Parma e provincia da venerdì 12 a domenica 14 dicembre Harlem Gospel Choir al PaganiniUn doppio appuntamento: sabato 13 e domenica 14 dicembre all’Auditorium Niccolò. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

