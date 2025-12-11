I carabinieri li fermano e trovano il baule pieno di profumi | Non sappiamo da dove provengono

Durante un normale controllo stradale, i carabinieri hanno fermato un veicolo e scoperto un baule colmo di profumi. Gli investigatori, sorpresi dall’assenza di documentazione e provenienza, hanno avviato approfondimenti per chiarire l’origine della merce, al momento senza risposte certe.

Un normale controllo stradale, la pattuglia dei carabinieri che li ferma e li invita ad aprire il baule. A quel punto la sorpresa: il baule era pieno di profumi e di cosmetici, molti dei quali ancora muniti di anti-taccheggio. Quando i militari gli hanno chiesto da dove provenissero non hanno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

