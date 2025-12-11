i carabinieri in congedo anche in centro

Da oggi anche il centro di corso Garibaldi beneficia del servizio di pattugliamento dei volontari dell’Associazione nazionale carabinieri. Dopo l’intervento nella zona della stazione ferroviaria, questa iniziativa mira a rafforzare la sicurezza nell’area, riconosciuta come zona critica. La presenza dei carabinieri in congedo si inserisce nelle strategie di prevenzione e tutela del territorio.

Dopo la zona della stazione ferroviaria, è arrivato il turno ora dell'asse di corso Garibaldi che, identificato come zona critica per la sicurezza, potrà contare sul servizio di pattugliamento dei volontari dell' Associazione nazionale carabinieri. Ieri il primo servizio dei volontari è stato accompagnato dal sindaco Lorenzo Radice e dal comandante della polizia locale Daniele Ruggeri: il servizio di monitoraggio del territorio in questa prima fase sarà effettuato, in via sperimentale, per alcuni pomeriggi del mese di dicembre, nella fascia oraria 17.30 – 20, per poi entrare a regime con il nuovo anno.