I Band Aid tornano ad esibirsi dal vivo | concerto al teatro Comunale di Galatone

I “Band Aid” tornano a esibirsi dal vivo con un concerto al teatro Comunale di Galatone, rivivendo le radici della scena musicale di Lecce tra gli anni ’70 e ’80. Questa formazione rappresenta il primo grande gruppo della città, che ha saputo conquistare il pubblico non solo nel Salento ma anche oltre i confini regionali.

