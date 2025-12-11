I Band Aid tornano ad esibirsi dal vivo | concerto al teatro Comunale di Galatone
I “Band Aid” tornano a esibirsi dal vivo con un concerto al teatro Comunale di Galatone, rivivendo le radici della scena musicale di Lecce tra gli anni ’70 e ’80. Questa formazione rappresenta il primo grande gruppo della città, che ha saputo conquistare il pubblico non solo nel Salento ma anche oltre i confini regionali.
GALATONE - Dalla "Mela d'Oro" ai "Band Aid": la scena musicale a Lecce, a cavallo tra gli anni '70 e gli '80, e tutte le tappe che portano alla nascita del primo vero grande gruppo musicale di Lecce che si sviluppa e si consolida non solo nel Salento, ma che riscuote anche un vasto successo.
I Band Aid tornano in concerto: il 20 dicembre al Teatro Comunale di Galatone la storica band leccese sul palco con 40 anni di jazz-fusion e innovazione - Ingresso libero per un evento che ripercorre la nascita del primo grande gruppo musicale di Lecce.