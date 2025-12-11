Hyundai Motor Manfred Harrer è il nuovo presidente

Hyundai Motor group ha nominato Manfred Harrer nuovo presidente e Chief of R&D. Il neo numero uno della casa automobilistica sarà quindi responsabile anche dell’area Ricerca e Sviluppo. Si tratta del quinto dirigente straniere scelto per ricoprire un ruolo di livello presidenziale nella storia della società sudcoreana. Harrer è già vicepresidente esecutivo responsabile dello sviluppo dei veicoli Hyundai. Tra i suoi obiettivi ci saranno quello di guidare la casa automobilistica verso i SDV, i Software-Defined Vehicles. In passato il nuovo presidente ha lavorato per società di rilievo nel settore automobilistico come Porsche, BMW e Audi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Hyundai Motor, Manfred Harrer è il nuovo presidente

Hyundai Motorsport torna nel WRC - FIA World Rally Championship 2026 con una line-up di talento ed esperienza. ? Neuville/Wydaeghe e Fourmaux/Coria correranno l’intera stagione, affiancati a rotazione dagli equipaggi Sordo/Carrera, Lappi/Mälkönen e - facebook.com Vai su Facebook

