Hunger Games – L’alba sulla mietitura – Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson potrebbero tornare?
Il franchise di Hunger Games si prepara a tornare sul grande schermo con un nuovo capitolo, riaccendendo l’interesse dei fan di lunga data. Con protagonisti come Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, questa nuova avventura promette di riportare sullo schermo l’universo distopico che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.
I fan di lunga data si preparino: il franchise di Hunger Games tornerà sul grande schermo con un nuovo attesissimo capitolo. Lionsgate ha annunciato l’uscita di The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (in italiano Alba sulla Mietitura ), il cui debutto nelle sale è previsto per il prossimo anno. Proprio come il successo precedente, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, anche questo film sarà un prequel di Hunger Games. Tuttavia, la notizia che sta scuotendo il fandom è il ritorno di due personaggi amatissimi: Katniss Everdeen e Peeta Mellark! Il ritorno a sorpresa di Katniss Everdeen e Peeta Mellark. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Alle Giornate professionali di cinema di Sorrento la società Notorious Pictures ha presentato i titoli che porterà in sala nei primi mesi del 2026, in attesa del nuovo #hungergames che uscirà in autunno.
"Hunger Games: L'alba sulla mietitura" arriverà nei cinema italiani il 19 novembre 2026 distribuito da Notorious Pictures. Il film riporta la narrazione indietro di 24 anni, fino alla 50esima edizione degli Hunger Games.