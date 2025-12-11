Hunger Games | Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson pronti al ritorno

Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson sono pronti a tornare nei loro ruoli iconici di Katniss e Peeta in Hunger Games: Sunrise on the Reaping, riaccendendo la saga che ha appassionato milioni di fan. La pellicola segna il ritorno di due protagonisti storici, promettendo nuove avventure e emozioni nel mondo distopico di Panem.

Gli attori Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson riprenderanno i loro ruoli di Katniss e Peeta in Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Anche se la notizia era nell’aria, la conferma è arrivata nella notte attraverso un articolo di Deadline. Dopo aver lasciato la saga ispirata ai romanzi di Suzanne Collins con “ Il Canto della Rivolta Parte 2 ” nel 2015, infatti, gli attori Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson ritorneranno ad interpretare Katniss e Peeta nel prequel in arrivo nelle sale dal titolo “ Sunrise on the Reaping “. Lionsgate al momento non ha commentato la notizia. Sebbene il prequel ( qui il teaser trailer ) fosse ambientato 25 anni prima gli eventi della trilogia originale, la presenza dei due protagonisti è viva nel romanzo “ Sunrise on the Reaping “: di fatto ad un certo punto del romanzo Peeta e Katniss, oramai adulti, parlano con Haymitch Abernathy dei suoi Hunger Games. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Hunger Games | Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson pronti al ritorno

