Hunger Games il ritorno di Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson nel prequel che sorprende

Il prequel di Hunger Games segna il ritorno di Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson nei ruoli iconici di Katniss Everdeen e Peeta Mellark. Dopo anni di attesa, i fan assisteranno a un nuovo capitolo della saga, con protagonisti i due attori che hanno dato vita ai personaggi amati, promettendo sorprese e rivelazioni sorprendenti.

Jennifer Lawrence riprenderà il ruolo di Katniss Everdeen nel prossimo film della saga, affiancata da Josh Hutcherson nuovamente nei panni di Peeta Mellark. Una notizia che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, poiché il prequel “The Hunger Games: L’alba sulla mietitura” si colloca temporalmente 24 anni prima degli eventi della serie originale, ma integra una sequenza specifica in cui i due protagonisti compaiono già adulti. L’uscita nelle sale è prevista per il 20 novembre 2026, proseguendo l’espansione di un franchise che ha già superato i 3,3 miliardi di dollari al box office globale e venduto oltre 100 milioni di copie dei romanzi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Hunger Games, il ritorno di Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson nel prequel che sorprende

Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson tornano nel prossimo film di Hunger Games! dlvr.it/TPlvNg #HungerGames #JenniferLawrence #JoshHutcherson #Film #Cinema Vai su X

Alle Giornate professionali di cinema di Sorrento la società Notorious Pictures ha presentato i titoli che porterà in sala nei primi mesi del 2026, in attesa del nuovo #hungergames che uscirà in autunno. Ne abbiamo parlato con Giorgia Marchetti, Theatrical Mar - facebook.com Vai su Facebook

Hunger Games | Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson pronti al ritorno - Gli attori Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson riprenderanno i loro ruoli di Katniss e Peeta in Hunger Games: Sunrise on the Reaping. universalmovies.it scrive

Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson nel cast di Hunger Games: L'alba sulla mietitura - A sorpresa le star del franchise originale riprenderanno i ruoli di Katniss Everdeen e Peeta Mellark nel prequel incentrato su Haymitch Abernathy. Secondo movieplayer.it