Hub di Amazon a Jesi ora è ufficiale | Apertura a settembre del 2026

Amazon ha annunciato ufficialmente l’apertura del suo hub logistico all’Interporto di Jesi, prevista per settembre 2026. L’attesa conferma segna un passo importante per lo sviluppo economico della zona e rappresenta un investimento strategico per il colosso dell’e-commerce, con ricadute significative sull’occupazione e sull’efficienza delle consegne nella regione.

Jesi (Ancona), 11 dicembre 2025 – Finalmente Amazon ha rotto il silenzio: l’hub all’Interporto aprirà a settembre prossimo. La notizia particolarmente attesa specie per i mille posti di lavoro a tempo indeterminato promessi nei primi tre anni di attività, arriva all’indomani dell’accordo raggiunto dal colosso americano col fisco italiano con il quale aveva un contenzioso che di fatto, tra l’altro, teneva bloccata l’apertura jesina dello stabilimento completato oramai da diversi mesi. "Amazon assumerà 700 dipendenti" L’accordo tra Amazon e il fisco italiano. Il colosso statunitense, uno tra i primi contribuenti italiani (1,7 miliardi nel 2024), verserà all’Agenzia delle Entrate 723 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hub di Amazon a Jesi, ora è ufficiale: “Apertura a settembre del 2026”

