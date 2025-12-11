Horizon Europe via al programma 2026-27 | stanziati 14 mld per ricerca e innovazione

Horizon Europe 2026-27 apre con un investimento di 14 miliardi di euro, puntando a rafforzare la leadership tecnologica europea, promuovere la decarbonizzazione e guidare l’innovazione nell’intelligenza artificiale. Il programma mira a sostenere la ricerca e lo sviluppo, favorendo un progresso sostenibile e competitivo a livello globale.

Un massiccio  investimento da 14 miliardi di euro  per  blindare la leadership tecnologica europea,  accelerare la decarbonizzazione e governare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale. È il cuore del nuovo  programma di lavoro di Horizon Europe per il biennio 2026-2027,  adottato oggi dalla Commissione europea. Il pacchetto punta a  trasformare le sfide strategiche dell’Unione in opportunità concrete, introducendo strumenti innovativi per supportare la ricerca e semplificando drasticamente  l’accesso ai fondi comunitari.  La grande novità di questa tornata è l’approccio integrato alle sfide globali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

