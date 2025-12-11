Horizon Europe via al programma 2026-27 | stanziati 14 mld per ricerca e innovazione

Horizon Europe 2026-27 apre con un investimento di 14 miliardi di euro, puntando a rafforzare la leadership tecnologica europea, promuovere la decarbonizzazione e guidare l’innovazione nell’intelligenza artificiale. Il programma mira a sostenere la ricerca e lo sviluppo, favorendo un progresso sostenibile e competitivo a livello globale.

Un massiccio investimento da 14 miliardi di euro per blindare la leadership tecnologica europea, accelerare la decarbonizzazione e governare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. È il cuore del nuovo programma di lavoro di Horizon Europe per il biennio 2026-2027, adottato oggi dalla Commissione europea. Il pacchetto punta a trasformare le sfide strategiche dell'Unione in opportunità concrete, introducendo strumenti innovativi per supportare la ricerca e semplificando drasticamente l'accesso ai fondi comunitari. La grande novità di questa tornata è l'approccio integrato alle sfide globali.

Il Consiglio europeo della ricerca (Erc) ha selezionato 349 ricercatori a metà carriera per ricevere i Consolidator Grants 2025. Grazie ai fondi del programma Horizon Europe dell'UE, queste sovvenzioni sosterranno progetti di ricerca all'avanguardia in univers

I progetti Horizon Europe BOOSTER e HelEx organizzano un webinar dal titolo: "Advancing seed science: key breakthroughs from European initiatives".

Horizon Europe, via al piano 2025-2027. Vestager: "Puntiamo a innovazione d'avanguardia" - La Commissione europea ha adottato il documento che definisce tre orientamenti chiave per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione

Horizon Europe: cosa finanzia il programma di lavoro "cultura, creatività e società inclusiva" - Il programma di lavoro relativo al cluster 2 di Horizon Europe "Cultura, creatività e società inclusiva" mira a soddisfare gli obiettivi e le priorità dell'UE in materia di miglioramento della