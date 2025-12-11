Home schooling | possibilità di personalizzazione ma funziona se inserita in un contesto più ampio Gli errori che i genitori devono evitare INTERVISTA ad Alessandro Bozzato

L’home schooling, o istruzione parentale, rappresenta un’alternativa sempre più adottata nel panorama educativo. Tuttavia, il suo successo dipende dalla capacità di inserirlo in un contesto più ampio e di evitare errori comuni. In questa intervista, Alessandro Bozzato analizza le opportunità e le criticità di questa modalità di apprendimento, offrendo spunti utili per genitori e professionisti.

Negli ultimi anni, l’home schooling o istruzione parentale è diventato un tema sempre più discusso, non solo tra le famiglie ma anche all’interno del dibattito pedagogico e politico. La pandemia ha accelerato una riflessione già in corso e ha mostrato, insieme ai limiti dell’istituzione scolastica tradizionale, anche le potenzialità di modelli educativi alternativi. Oggi in Italia circa diecimila famiglie scelgono l’istruzione parentale, un numero in costante crescita. Le motivazioni sono molteplici: esigenze educative specifiche, difficoltà nell’inserimento scolastico, convinzioni pedagogiche, necessità logistiche o lavorative della famiglia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

