Hollywood il comico Andy Dick trovato privo di sensi dopo una presunta overdose | la polizia indaga

L'attore e comico Andy Dick è stato trovato privo di sensi in strada, presumibilmente a causa di un'overdose. Soccorso da un amico, è stato successivamente accompagnato a casa. La polizia sta conducendo indagini per chiarire le circostanze dell'incidente e fare luce su quanto accaduto.

L'attore è stato trovato in strada e accompagnato a casa da un amico ma le forze dell'ordine cercano di far chiarezza sull'accaduto. La polizia di Los Angeles è intervenuta dopo che il comico Andy Dick è stato trovato privo di sensi per le strade della metropoli, presumibilmente a causa di un'overdose. Accasciato su una rampa di scale a Hollywood, Dick è stato ritrovato da alcuni amici che hanno cercato di aiutarlo. Uno di loro l'ha accompagnato a casa, secondo quanto raccontato dal dipartimento di polizia, che ora sta cercando di far luce sui dettagli e la dinamica di quanto accaduto all'attore, nel cast di numerose commedie americane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Hollywood, il comico Andy Dick trovato privo di sensi dopo una presunta overdose: la polizia indaga

