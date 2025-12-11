hockey prato si prepara alla stagione da protagonista dopo la parentesi di coppa

Hockey Prato si appresta ad affrontare la nuova stagione con ambizioni di primato, dopo aver raggiunto la seconda fase della Coppa Italia di Serie B. La squadra ha dimostrato determinazione e crescita, puntando a consolidare la propria posizione e a ottenere risultati importanti nel campionato in arrivo.

L'Hockey Prato ha concluso poche settimane fa la propria avventura in Coppa Italia di Serie B, dopo essersi arrampicato sino alla seconda fase della competizione. Un cammino compiuto peraltro, in larga parte, senza avere a disposizione il PalaRogai, considerando i lavori di ristrutturazione dei quali era oggetto l'impianto sino a non molti giorni fa. E adesso che la struttura di Maliseti è tornata ad essere utilizzabile, la società presieduta da Massimiliano Giardi può focalizzarsi esclusivamente e nel migliore dei modi sul campionato di Serie B che inizierà tra poco meno di un mese. Di recente, la federazione ha confermato la composizione dei gironi e del calendario provvisorio: la banda Bernardini debutterà il prossimo 6 gennaio alle 20:45 tra le mura amiche (ritorno il 7 marzo alle 18) contro il Pumas Viareggio già affrontato in coppa.