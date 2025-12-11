Ho chiesto scusa a Papa Francesco prima che morisse | la confessione di padre Georg Gaenswein

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Padre Georg Gaenswein condivide un momento di grande significato: aver chiesto scusa a Papa Francesco prima della sua morte. Dopo anni di tensioni legate alla gestione del Papa emerito, la confessione rappresenta un passo importante verso la riconciliazione tra i due.

Monsignor Gaenswein ha rivelato la riconciliazione con Papa Francesco prima della sua morte, dopo anni di tensioni legate alla gestione del Papa emerito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

