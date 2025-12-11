Ho avuto tre ischemie parlo grazie a mio marito Masterchef Italia la concorrente che emoziona tutti

Nella prima puntata di MasterChef Italia, Dunia, giovane concorrente di 28 anni, ha emozionato tutti condividendo la sua storia di forza e determinazione. Dopo aver subito tre ischemie, ha trovato nel talento culinario un motivo per andare avanti, grazie anche al supporto del marito. La sua partecipazione ha colpito pubblico e giudici, dimostrando il potere della passione e della resilienza.

Nella prima puntata di MasterChef Italia, andata in onda questa sera, giovedì 11 dicembre, la 28enne Dunia, aspirante chef, ha presentato il proprio piatto ai giudici. Arrivata in Italia da 19 anni, vive a Bassano del Grappa ed è di origini marocchine. Sul bancone ha portato un piatto di ravioli ripieni di fegato, accompagnandolo con un racconto personale che ha colpito profondamente i tre giudici Locatelli, Cannavacciuolo e Barbieri. Accanto a lei, in studio, il marito Simone. Davanti ai fornelli, Dunia ha spiegato ai giudici come lei e Simone si siano conosciuti: «Ci siamo incontrati in discoteca, ci siamo solo guardati perché ero fidanzata.

