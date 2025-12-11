Ho appena ricevuto un messaggio da Mosca il fuorionda del presidente serbo che imbarazza von der Leyen – Video

Durante un incontro al Berlaymont, il presidente serbo Alexander Vucic ha avuto uno scambio riservato con Ursula von der Leyen, rivelato successivamente attraverso un fuorionda. Le parole di Vucic, riferite a un messaggio ricevuto da Mosca, hanno suscitato imbarazzo e aperto a interpretazioni sulla posizione della Serbia e le dinamiche geopolitiche coinvolte.

“ Ho ricevuto un messaggio da Mosca ora “, “aspettiamo di essere.” lontani dalle telecamere. È lo scambio intercorso tra il presidente serbo Alexander Vucic e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ieri lo ha accolto al Berlaymont insieme al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Nel video, disponibile sui canali della Commissione europea, si vede il presidente serbo riferire del messaggio russo in entrata e la leader dell’esecutivo Ue, in imbarazzo, invitarlo ad aspettare un secondo momento, sottinteso quando saranno lontani dalle telecamere, mentre tutti e tre posano davanti ai flash per le fotografie di rito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho appena ricevuto un messaggio da Mosca”, il fuorionda del presidente serbo che imbarazza von der Leyen – Video

Il fuorionda di Vucic a Bruxelles, "ho un messaggio da Mosca..." - Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, è stato protagonista durante la sua visita a Bruxelles di un fuorionda piuttosto maldestro. msn.com scrive

