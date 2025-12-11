Hijack S2 | Idris Elba svela il trailer della stagione 2

Apple TV ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Hijack, la serie prodotta e interpretata da Idris Elba. La nuova stagione promette suspense e colpi di scena, continuando le avventure del protagonista in un mix di tensione e azione. I fan possono già aspettarsi nuovi sviluppi e intrighi nel continuare di questa apprezzata serie.

Apple TV ha svelato il trailer ufficiale della seconda stagione di Hijack, la serie prodotta ed interpretata da Idris Elba. I nuovi episodi di Hijack approderanno in piattaforma da gennaio 2026, ed il trailer introdotto dallo stesso Elba offre uno sguardo agli eventi che caratterizzeranno la seconda attesa stagione. Apple TV distribuirà la nuova stagione di Hijack dal 14 gennaio 2026 con il primo episodio degli otto totali, seguiti da un episodio settimanale fino al 4 marzo. Hijack S2 Guarda il trailer Cosa sappiamo della seconda stagione di Hijack. Nella seconda stagione di “Hijack”, un treno della metropolitana di Berlino e i suoi passeggeri vengono presi in ostaggio, mentre le autorità si affrettano a salvare centinaia di vite. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Hijack S2 | Idris Elba svela il trailer della stagione 2

