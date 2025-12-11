Hijack 2 il trailer ufficiale della nuova stagione della serie Apple TV

Apple TV ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Hijack, la serie thriller con Idris Elba. Dopo più di due anni dalla prima stagione e la presentazione del teaser, il nuovo trailer anticipa le emozioni e le tensioni che caratterizzeranno questa attesa ripresa.

Poco più di due anni dopo la fine della prima stagione, e poco dopo aver svelato il teaser trailer e la data di uscita, Apple TV ha pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione di Hijack, la serie tv thriller interpretata e prodotta da Idris Elba e creata da George Kay (ovvero l'autore.

