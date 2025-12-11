Hamilton chiude con zero podi Sainz | Io guardo i miei due se manco alla Ferrari chiedetelo a loro

Hamilton chiude la stagione senza podi, mentre Sainz conquista due importanti terzi posti con la Williams. Dopo un inizio difficile, il pilota spagnolo ha dimostrato crescita e determinazione, portando la sua vettura sul podio in Azerbaigian e Qatar. Un percorso che evidenzia il miglioramento e la competitività del team.

Due podi al volante della Williams, entrambi tutt’altro che rocamboleschi: Carlos Sainz a inizio stagione si trovava lontano e non poco dalle prestazioni del compagno di box Alexander Albon, ma poi ha piazzato due acuti clamorosi riuscendo in due occasioni a portare la FW47 sul terzo gradino del podio in Azerbaijan e in Qatar. Lewis Hamilton con la Ferrari ha chiuso con zero podi. Un risultato deludente per il pilota e per la scuderia di Maranello che rilancia quanto fatto dallo spagnolo nell’arco di questo campionato. Hamilton chiude con zero podi, Sainz con due. Di fronte alla domanda se avesse tratto soddisfazione dalle enormi difficoltà di Lewis Hamilton nel corso della prima stagione da pilota Ferrari da parte del sette volte iridato Sainz ha risposto così: “Sono soddisfatto per i miei due podi, non perché Hamilton ne ha ottenuti zero o perché è in difficoltà – le parole del pilota Williams riportate dall’agenzia di stampa Ansa e dalla testata spagnola Marca – ho anche ottenuto un podio nella Sprint di Austin. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it