Hamas colpevole di crimini contro l’umanità Stupri omicidi e torture Il report di Amnesty

Un nuovo rapporto di Amnesty International accusa Hamas e altri gruppi armati palestinesi di aver commesso crimini contro l’umanità, tra cui stupri, omicidi e torture, durante e dopo il 7 ottobre 2023. Questa analisi rappresenta la prima condanna ufficiale di tali gruppi per questi gravi atti, evidenziando le violenze e le atrocità commesse nel contesto del conflitto.

Amnesty International accusa per la prima volta Hamas e gli altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l’umanità durante e dopo il 7 ottobre 2023. L’associazione a tutela dei diritti umani sottolinea inoltre come Hamas abbia “continuato a commettere violazioni e crimini di diritto internazionale trattenendo e maltrattando gli ostaggi israeliani e trattenendo i corpi sequestrati”. Tra i delitti di Hamas e degli altri gruppi islamisti: lo stupro, la tortura, l’omicidio. Le accuse sono contenute in un lungo report di 173 pagine. Una “ricerca approfondita” per documentare come “le violazioni della legge umanitaria internazionale”, “i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità commessi da Hamas e da altri gruppi armati durante e dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Hamas colpevole di crimini contro l’umanità. Stupri, omicidi e torture”. Il report di Amnesty

KHALED MASHAL MOSTRA IL VERO VOLTO DI HAMAS: "LA BATTAGLIA CON ISRAELE NON E' FINITA" Hamas non deporrà le armi, non rinuncerà al controllo sulla Striscia di Gaza e non consentirà nessuna supervisione esterna a Gaza, neanche da parte - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: La Cisgiordania il paradosso canadese e il caso Richard Falk

Crimini contro l’umanità, Amnesty International denuncia per la prima volta anche Hamas (7 ottobre e dopo) - Violazioni e crimini di diritto internazionale trattenendo e maltrattando gli ostaggi e trattenendo i corpi sequestrati" ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Cosa rivela il report di Amnesty su Hamas: “Ha commesso crimini di guerra e contro l’umanità” - Amnesty International denuncia i crimini di guerra e contro l’umanità commessi da Hamas il 7 ottobre 2023, ma ribadisce anche che Israele continua il ... Come scrive fanpage.it