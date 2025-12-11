Hamas apre al congelamento delle armi in cambio di pace duratura con Israele Ma Netanyahu li gela e ribadisce che non c’è alternativa al disarmo totale

Hamas ha manifestato disponibilità a congelare le armi in cambio di una pace duratura con Israele, ma Netanyahu ha ribadito che il disarmo totale è l’unica strada percorribile. La tregua nella Striscia di Gaza si prospetta fragile, mentre le difficoltà nella fase 2 del piano di Trump complicano ulteriormente la situazione.

Davanti alla tregua nella Striscia di Gaza che sempre più a rischio a causa delle difficoltà nel dare il via alla fase 2 del piano di pace di Trump, non può che essere accolta con favore la proposta di Hamas che apre all'immagazzinemento in un luogo sicuro – ma non alla totale rinuncia – del proprio arsenale bellico. In un'intervista ad Al-Jazeera, Khaled Meshaal ha confermato che il movimento islamista è disposto a valutare un "congelamento" delle armi in cambio di una pace duratura con Israele. Lo stesso però ha precisato che un disarmo totale rimane fuori discussione perché impedirebbe, in caso di attacchi o violazioni della tregua da parte di Israele, di garantire la sicurezza e l'esistenza stessa del popolo palestinese.

