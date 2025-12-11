Hailey Bieber e Kendall Jenner trasformate completamente dall' AI Niente trucco niente manicure solo look oversize e mascelle scolpite Il risultato? Irriconoscibili e… virali

Le immagini di Hailey Bieber e Kendall Jenner trasformate dall'intelligenza artificiale stanno facendo il giro dei social, rendendole irriconoscibili e virali. Niente trucco né manicure, solo look oversize e mascelle scolpite, creando un effetto sorprendente e di forte impatto visivo. Questo trend sta conquistando Instagram e altre piattaforme, diventando il meme più discusso del finale di 2025.

Il meme più virale di questo finale di 2025, quello che sta incendiando Instagram e altre piattaforme social, vede protagoniste Kendall Jenner e Hailey Bieber. Ma in una versione completamente inedita. Nel post, che mostra le due amiche trasformate in uomini grazie all'intelligenza artificiale, l'effetto è talmente sorprendente e divertente che il meme ha fatto il giro del mondo in un lampo, conquistando utenti, creator e meme-page a velocità record. As guys, come due ragazzi. Così la supermodella 30enne sorella di Kim Kardashian e la sua BFF imprenditrice beauty da record (e tra le varie, moglie di Justin Bieber) diventano nuovamente virali.

