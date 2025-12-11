Haiducii un Capodanno 2026 tra Energia 2000 e il ritorno su TVR1

Haiducii si prepara a un Capodanno 2026 ricco di eventi, tra la partecipazione a una importante produzione televisiva in Romania e un fitto calendario di concerti invernali. La cantante continua a conquistare il pubblico, riaffermando la sua presenza nel panorama musicale e televisivo internazionale.

In queste settimane Haiducii torna al centro della scena tra una grande produzione televisiva in Romania e un calendario serrato di concerti invernali. Un doppio binario che riunisce le sue radici romene e la sua storia italiana, accompagnandola verso il Capodanno 2026 negli studi di TVR1. Il viaggio live di Energia 2000 Il cuore dell’attività . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

