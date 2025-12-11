Haiducii un Capodanno 2026 tra Energia 2000 e il ritorno su TVR1
Haiducii si prepara a un Capodanno 2026 ricco di eventi, tra la partecipazione a una importante produzione televisiva in Romania e un fitto calendario di concerti invernali. La cantante continua a conquistare il pubblico, riaffermando la sua presenza nel panorama musicale e televisivo internazionale.
In queste settimane Haiducii torna al centro della scena tra una grande produzione televisiva in Romania e un calendario serrato di concerti invernali. Un doppio binario che riunisce le sue radici romene e la sua storia italiana, accompagnandola verso il Capodanno 2026 negli studi di TVR1. Il viaggio live di Energia 2000 Il cuore dell’attività . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Haiducii ha preso parte alle registrazioni per i festeggiamenti relativi ai 70 anni della principale emittente televisiva pubblica romena TVR1 e al Capodanno #Haiducii #Romania #Capodanno Vai su X
Concertone di #Capodanno? L'Assessore al Turismo Marco Porro ci svela chi arriva a #Ladispoli! ? @ladispolinews ? #Ladispolinews #concertodicapodanno - facebook.com Vai su Facebook
Capodanno a Torino 2026: i migliori eventi in città - Il conto alla rovescia che ci separa dal 2026 è già iniziato nella mente di molti, portando con sé quel misto di euforia, speranza e desiderio di novità che solo la notte di S ... Secondo torinoggi.it
Capodanno a Napoli, tra i super ospiti Elodie, Serena Brancale e Samurai Jay - Emergono in particolare indiscrezioni sulla serata clou del 31 dicembre dalle 20:30, condotta da Gianni Simioli, sul ... Lo riporta napolitoday.it