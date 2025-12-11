Haaland spiega il senso della sua esultanza strafottente con il Real Madrid | Conoscete il meme?

Erling Haaland ha spiegato il significato della sua esultanza provocatoria dopo il rigore decisivo contro il Real Madrid in Champions League. La sua reazione ha attirato l'attenzione, suscitando curiosità tra i tifosi e gli appassionati di calcio. Di seguito, le parole dell'attaccante norvegese sul gesto che ha fatto discutere durante la partita al Bernabeu.

Erling Haaland è risultato decisivo nella vittoria del City al Bernabeu contro il Real in Champions League, con un rigore perfetto. Dopo il quale è seguita una particolare "non" esultanza. Che l'attaccante ha poi svelato in diretta TV: "Avevo compiuto perfettamente il mio compito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bastoni e Dimarco ci spiegano come si marca Erling Haaland Secondo i tifosi della Prescrittese il "Basto" e il "Dimash" valgono centinaia di milioni di euro e sono i più forti difensori italiani degli ultimi 20 anni Per fortuna che la Nazionale può fare affidame - facebook.com Vai su Facebook

'Erling, ora lo conosci?', #Adani spiega: " #Esposito da celebrare perché ha segnato a San Siro davanti a #Haaland" Vai su X

Dalla spesa in fattoria alla terapia con la luce rossa: tutte le assurde manie di Haaland nella sua giornata tipo - Erling Haaland è una macchina da gol e da calcio, oleata alla perfezione con un'attenzione incredibile a ogni singolo aspetto della sua giornata: documentatam attraverso ... Scrive corrieredellosport.it

Haaland mostra una giornata della sua vita da calciatore: fa la spesa in fattoria, a cena Tomahawk - Nel suo nuovo canale YouTube ha portato gli spettatori dietro le quinte permettendo loro di assistere a ... Come scrive fanpage.it