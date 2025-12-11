Ha soffiato il posto a Samira Brutte notizie per il pubblico di Canale 5 | l’altra ha avuto la meglio

Le anticipazioni sul Festival di Sanremo 2026 si intensificano, con l’attenzione rivolta alle figure che affiancheranno Carlo Conti sul palco dell’Ariston. Dopo la rivelazione dei 30 Big in gara, si susseguono le indiscrezioni sui volti che daranno vita a questa attesa edizione, promettendo sorprese e novità per il pubblico di Canale 5.

Si susseguono senza sosta le indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2026, un’edizione che si preannuncia carica di aspettative e che, dopo la rivelazione dei 30 Big in gara, vede ora spostarsi l’attenzione sulle figure che affiancheranno Carlo Conti sul palco dell’Ariston. Come spesso accade, le settimane che precedono l’evento diventano terreno fertile per voci di corridoio, candidature non ufficiali, autocandidature e veri e propri colpi di scena social. Una curiosità crescente che alimenta il dibattito tra addetti ai lavori e pubblico, in attesa della conferma ufficiale da parte della Rai. A innescare l’ultimo scossone è stato Amedeo Venza, volto noto del gossip online, che tramite i suoi profili social ha sganciato una “bomba” destinata a far discutere: secondo lui sarebbe Andrea Delogu la nuova co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025, scelta in sostituzione di Samira Lui. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it