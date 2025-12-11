Ha insultato un disabile Caos totale dopo la partita succede di tutto | è bufera

Dopo la partita tra Real Ávila e Coruxo FC, si è scatenato un turbinio di polemiche a causa di un audio shockato. Le dichiarazioni di Marc García Puig hanno suscitato indignazione, aprendo una bufera nel calcio spagnolo. La vicenda solleva interrogativi sul comportamento degli sportivi e le conseguenze di parole inaccettabili nel contesto sportivo.

Il caso scoppiato dopo Real Ávila–Coruxo FC sta scuotendo l’intero calcio spagnolo. Al di là del futuro giudiziario della vicenda, un punto è già inequivocabile: l’audio registrato durante la conferenza stampa di Marc García Puig è qualcosa di profondamente inquietante. Nel filmato si sentono urla, insulti e quello che appare come un presunto attacco fisico a un addetto stampa disabile del Coruxo. Un quadro che, se confermato, trasformerebbe la serata in una pagina nera per l’immagine del tecnico del Real Ávila. La tensione esplode quando García Puig perde la calma durante un acceso scambio di battute sulla data del match. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ha insultato un disabile”. Caos totale dopo la partita, succede di tutto: è bufera

Uomo disabile insultato e picchiato da tre ragazzi a Bologna: in diretta a #Mattino5 parlano i cittadini scioccati del quartiere

Caccia agli aggressori di Marco, un ragazzo disabile insultato e picchiato in strada a Bologna da tre giovani: la comunità è scioccata e indignata #Mattino5

Bologna, il disabile picchiato e insultato da tre ragazzini: «Colpito senza un perché, ora ha paura a tornare a casa da solo» - Il sindaco Lepore lo incontra: «Non servono le ronde, basta strumentalizzare»

Bologna, uomo disabile insultato e picchiato in strada a Corticella - Le indagini dei carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione Bologna Corticella proseguono senza sosta.