Ha chiuso l' inferno abitativo dell' ex residence Val Cannuta

Aperto negli anni ‘90, l’ex residence di Val Cannuta ha chiuso i battenti ufficialmente il 10 dicembre 2025. Un inferno abitativo, un edificio e le famiglie al suo interno abbandonati ai loro destini, che viene archiviato dopo oltre trent'anni. Come archiviato è lo spreco di risorse: tre milioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it