Ha chiuso l' inferno abitativo dell' ex residence Val Cannuta
L'ex residence Val Cannuta, che negli anni ’90 rappresentava un punto di riferimento abitativo nella zona, ha ufficialmente chiuso i battenti il 10 dicembre 2025. La sua chiusura segna la fine di un'epoca per questa struttura storica, lasciando spazio a nuove prospettive di sviluppo e cambiamento nel quartiere.
Aperto negli anni '90, l'ex residence di Val Cannuta ha chiuso i battenti ufficialmente il 10 dicembre 2025. Un inferno abitativo, un edificio e le famiglie al suo interno abbandonati ai loro destini, che viene archiviato dopo oltre trent'anni. Come archiviato è lo spreco di risorse: tre milioni.
