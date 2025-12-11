Ha bisogno di aiuto? | don Andrea Ferrarotti preso a botte per aver cercato di difendere una donna

A Cassano Magnago, il parroco don Andrea Ferrarotti è stato vittima di un’aggressione mentre tentava di difendere una donna in difficoltà. L’episodio, avvenuto pochi giorni fa a San Giulio, ha sconvolto la comunità, suscitando sdegno e preoccupazione. Un gesto di coraggio che ha portato alla luce il senso di solidarietà e i rischi affrontati da chi si impegna per aiutare gli altri.

Cassano Magnago (Varese), 11 dicembre 2025 - Il paese è ancora scosso per il violento episodio avvenuto pochi giorni fa a San Giulio, dove il parroco della comunità, don Andrea Ferrarotti, è stato aggredito per aver cercato di proteggere una donna in evidente difficoltà. Un gesto di puro altruismo che si è trasformato in un assurdamente paradossale "castigo" ai danni di chi ha scelto di intervenire. La richiesta d'aiuto . Tutto è accaduto fuori dalla casa del sacerdote, quando un urlo improvviso ha squarciato il silenzio della sera. Don Andrea, affacciatosi alla finestra, ha visto una donna in stato di agitazione e le ha chiesto se avesse bisogno di aiuto.

