GunX | Lock and Load – Recensione su Quest 3S

GunX: Lock and Load su Quest 3S offre un’esperienza che va oltre il semplice sparatutto VR, coinvolgendo immediatamente il giocatore con un’atmosfera intensa e coinvolgente. Sin dai primi momenti, il titolo si distingue per la sua capacità di catturare l’attenzione, promettendo un’avventura dinamica e adrenalinica che sfida le aspettative del genere.

Quando entri in GunX: Lock and Load su Quest 3S capisci subito che non è il classico sparatutto VR: qui il brivido arriva prima ancora di premere il grilletto. Invece di caricare un'arma già pronta, ti ritrovi a doverla assemblare da zero — componenti da incastrare, caricare il caricatore, far scattare la culatta — e tutto mentre l'adrenalina sale. È un concept che trasforma la preparazione in parte integrante del combattimento: ogni secondo conta, ogni mossa può fare la differenza. Rispetto ai giochi che puntano su potenza visiva e fuochi d'artificio, GunX sceglie la tensione serrata: ansia, concentrazione, reazione rapida.