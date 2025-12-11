Gunther | Sabato mentre tutto il mondo avrà il cuore a pezzi io festeggerò

Gunther, ospite al Rich Eisen Show, ha condiviso la sua prospettiva sul prossimo sabato, giorno in cui il mondo sarà in apprensione, mentre lui si prepara a celebrare. Durante l'intervista, sono stati affrontati vari temi, tra cui la straordinaria opportunità di affrontare John Cena nel suo ultimo incontro.

Ieri, Gunther è stato ospite del Rich Eisen Show. Hanno affrontato diversi argomenti, tra cui, ovviamente, l’opportunità che Gunther ha conquistato di affrontare John Cena nel suo ultimo incontro. Qui di seguito quanto detto dal The Ring General: “Beh, è sicuramente una grande opportunità e sarà una serata speciale. Come ho già detto, John Cena è il più grande intrattenitore sportivo di tutti i tempi. Non solo gli occhi del mondo del wrestling saranno puntati su di lui, ma credo anche quelli del mondo intero. Sono nella posizione unica di poter davvero rovinare la festa quel giorno. Spezzare qualche cuore, insomma. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net