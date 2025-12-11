Gullit arriva in difesa di Bellingham dopo che la stella del Real Madrid è stata criticata dopo la sconfitta del Manchester City

Dopo la sconfitta del Real Madrid contro il Manchester City, Ruud Gullit ha preso posizione a favore di Jude Bellingham, difendendo il centrocampista dalle critiche e sottolineando il suo ruolo fondamentale nel team.

2025-12-11 16:43:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Ruud Gullit è passato a difendere Jude Bellingham dopo la sconfitta interna per 2-1 del Real Madrid contro il Manchester City, insistendo sul fatto che il centrocampista rimane il miglior giocatore del club e che è oberato dal lavoro di coloro che lo circondano. Bellingham ha servito Rodrygo per il primo gol al Santiago Bernabeu, ma il Real non è riuscito a mantenere il vantaggio quando il City ha ribaltato la rete iniziale. Il nazionale inglese è apparso frustrato al fischio finale, riflettendo la crescente pressione attorno alla squadra e a Xabi Alonso dopo una serie di risultati difficili. 🔗 Leggi su Justcalcio.com