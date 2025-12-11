GUIDA TV 11 DICEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida TV del 11 dicembre 2025, con programmi e film in onda sulle principali reti italiane. Scopri cosa guardare questa sera tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre emittenti, e partecipa al toto share indovinando gli ascolti serali. Buona visione!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:35 Un Professore 3 1ªTv Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 00:30 Ore 14 Sera Nella Mente di Narciso Inchieste Inchieste Rai3 21:20 00:00 Splendida Cornice Tg3 Linea Notte Show Notiziario Rete 4 21:35 00:55 Dritto e Rovescio Drive Up Talk Show Rubrica Canale 5 21:50 01:30 Una, Nessuna, Centomila Tg5 Musica Notiziario Italia 1 21:30 00:25 The Flash 1ªTv Morbius Film Film La7 21:15 23:00 Piazzapulita Il Divo Talk Show Notiziario Tv8 20:55 23:00 FC Basilea-Aston Villa GialappaShow R Calcio Show Nove 21:30 23:25 A Casa per Natale 1ªTv Che Tempo Che Fa: Il Tavolo R Film Talk Show GIOCO DELL’AVVENTO Indizio: il personaggio da indovinare lavora per Nove. 🔗 Leggi su Bubinoblog

