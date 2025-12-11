Guerre Stellari un poster di Star Wars del 1977 venduto per 3,9 mln dollari
Un poster di Star Wars del 1977, simbolo dell'iconica saga, è stato venduto all'asta per 3,9 milioni di dollari. Rappresentando un pezzo storico per i fan e i collezionisti, questa celebre locandina ha raggiunto un prezzo record, sottolineando l'importanza culturale e il valore collezionistico delle prime immagini della galassia lontana.
Il poster che ha fatto conoscere la saga ‘Star Wars’ al mondo intero quasi 50 anni fa è stato venduto all’asta Heritage per 3 milioni e 875mila dollari, circa 3,2 milioni di euro. Si tratta di una cifra record per un cimelio legato al franchise creato da George Lucas. Il dipinto originale del poster, realizzato dal disegnatore Tom Jung, è apparso per la prima volta sui giornali il 13 maggio 1977, poco meno di due settimane prima dell’uscita del film. Il produttore di ‘Star Wars’ Gary Kurtz ha conservato l’originale e lo ha appeso alla parete del suo ufficio prima di passarlo alla figlia. La famiglia Kurtz ha poi messo l’opera in vendita e le offerte sono partite da un milione di dollari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Pochi hanno avuto il coraggio di dirlo nel corso degli anni. Prima fra tutte, la stessa Disney. Guerre Stellari, lo Star Wars che ha fatto innamorare il mondo, non c'è più da diverso tempo. Ciò non significa però che il brand e l'universo di Lucas siano destinati a s - facebook.com Vai su Facebook
Star Wars, poster della saga venduto per oltre tre milioni di euro: l'asta da record del franchise di George Lucas - Durante l'asta dei memorabilia hollywoodiani, organizzata a Dallas (Texas, Stati Uniti), un poster della saga cult è stato venduto per ... Scrive msn.com
Nuovo record per Star Wars, poster del 1977 venduto per 3,9 milioni di dollari - Il dipinto realizzato dall'illustratore Tom Jung per il poster originale del film 'Guerre Stellari' del 1977 (poi rinominato 'Star Wars: Ep ... Riporta msn.com