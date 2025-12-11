Guerra Ucraina-Russia Zelensky | Referendum per decidere sulla questione territoriale news in diretta

L'11 dicembre, le tensioni tra Ucraina e Russia continuano a evolversi, con Zelensky che propone un referendum per risolvere le questioni territoriali. In parallelo, Trump ha ribadito la posizione degli Stati Uniti sull'urgenza di affrontare la situazione. Ecco le ultime notizie in tempo reale sulla guerra, gli sviluppi politici e le dichiarazioni più recenti.

Trump ha ribadito che gli Usa "non vogliono perdere tempo" sull'Ucraina. Zelensky ha inviato il piano di pace a Washington. Zelensky: "Elezioni o referendum per decidere sulla questione territoriale".

