Guerra Ucraina-Russia Rutte Nato | Siamo il prossimo obiettivo di Mosca e siamo già in pericolo news in diretta

L'articolo fornisce le ultime aggiornamenti sulla guerra tra Ucraina e Russia dell'11 dicembre, con dichiarazioni di Rutte sulla minaccia di Mosca nei confronti della NATO e le parole di Trump sugli Stati Uniti. Focus sulle tensioni in atto e sulle implicazioni geopolitiche del conflitto, mentre si susseguono notizie in tempo reale sulla situazione sul campo.

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina dell'11 dicembre in diretta. Trump ha ribadito che gli Usa "non vogliono perdere tempo" sull'Ucraina. Zelensky ha inviato il piano di pace a Washington. Kiev ha inviato a Washington un piano aggiornato. Massiccio attacco di droni di Kiev, Mosca: "287 abbattuti".

Segui tutti gli aggiornamenti: #Ucraina #Russia #guerra

La pace difficile in Ucraina. A quasi quattro anni dall'inizio dell'invasione russa, la guerra in Ucraina è entrata in una fase in cui gli spazi di manovra si restringono più rapidamente delle soluzioni disponibili

Guerra ucraina, i droni esca su Mosca prima del maxi attacco in Russia: colpite raffinerie, aeroporti militari e una piattaforma Mar Caspio - Un messaggio forte quello di Kiev che nella notte tra il 10 e l'11 dicembre ha messo in atto ...

Rutte lancia la "bomba": "La Nato è il prossimo obiettivo della Russia" - Il segretario generale della Nato Mark Rutte non usa mezzi termini.