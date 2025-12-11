Guerra in Ucraina Merz avvisa | Nessuna pace sopra le nostre teste Lavrov risponde | Le idee dell’Europa non sono utili ai negoziati

La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni e ripercussioni diplomatiche a livello internazionale. Con la consegna di una nuova bozza di pace, le discussioni tra Stati Uniti ed Europa si intensificano, mentre le posizioni di figure chiave come Merz e Lavrov evidenziano lo stallo e le divergenze nelle prospettive di risoluzione del conflitto.

Dopo la consegna da parte ucraina della bozza di pace revisionata ai negoziatori americani, le trattative tra Stati Uniti ed Europa sono entrate in uno stato di febbrile concitazione. Le dichiarazioni dei vari leader si susseguono una dietro l'altra, spesso in maniera contraddittoria. Merz agli Stati Uniti: "pace non sopra la nostra testa". Dopo la telefonata di 40 minuti occorsa ieri tra Donald Trump e i leader di Germania, Francia e Regno Unito, oggi il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato in conferenza stampa in occasione della visita del Segretario generale della Nato Mark Rutte a Berlino.

