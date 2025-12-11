guerra in ucraina meloni schiacciata tra zelensky e trump ora deve guardarsi le spalle anche da salvini

In un contesto internazionale teso, Giorgia Meloni si trova al centro di tensioni crescenti tra alleati e avversari. La guerra in Ucraina sta complicando la sua posizione politica, costringendola a navigare tra le pressioni di Zelensky, Trump e ora anche di Salvini. La sua capacità di mantenere equilibrio e stabilità diventa cruciale in un momento di grande incertezza.

Non sono giorni facili per Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina la sta mettendo in una posizione difficile e scomoda e i suoi soliti equilibrismi rischiano di non essere più sufficienti a farla a stare a galla. È stretta tra l’incudine e il martello tanto sul proscenio internazionale, tra l’alleato e amico Donald Trump da una parte e il leader ucraino Volodymyr Zelensky dall’altra, quanto a livello di politica interna dove deve guardarsi le spalle dall’alleato leghista, suo vicepremier e ministro, Matteo Salvini. Sull’Ucraina Meloni in bilico tra Trump e Zelensky deve guardarsi le spalle pure da Salvini. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it