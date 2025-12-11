Guerra in Ucraina le ultime notizie | i droni di Kiev sul petrolio di Mosca e i retroscena dello scontro Usa-Ue
Nelle ultime ore, il conflitto tra Ucraina e Russia si intensifica con l'impiego di droni da parte di Kiev contro obiettivi strategici russi, tra cui impianti petroliferi a Mosca. Nel frattempo, emergono dettagli sui retroscena dello scontro tra Stati Uniti e Unione Europea, mentre le difese russe continuano a reagire agli attacchi.
Roma, 11 dicembre 2025 – I sistemi di difesa antiaerea russi hanno abbattuto 287 droni ucraini durante la notte. A riferirlo è il ministero della Difesa. Di questi, almeno 40 sono stati intercettati sulla regione di Mosca. Intanto ieri è stata varata la nuova bozza del piano di pace che Kiev ha inviato agli Usa. Un documento aggiornato dopo giorni di consultazioni con Germania, Francia e Regno Unito i cui leader ieri hanno parlato al telefono con Trump. La bozza prevede proposte sui nodi critici come il Donbass e la centrale di Zaporizhia. Nel fine settimana potrebbe esserci un vertice Ue-Usa-Ucraina: “Gli europei lo vogliono - dice Trump - ma prenderemo una decisione in base alle modifiche del piano”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
