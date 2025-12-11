Gué porta il side project Fastlife dal vivo con un concerto evento

Gué presenta un concerto evento al Fabrique di Milano, celebrando i 20 anni della saga di Fastlife. Un'occasione unica per ascoltare dal vivo i celebri mixtape che hanno segnato la storia del rap italiano, rivivendo un capitolo fondamentale della sua carriera in una serata speciale.

Guè festeggia i 20 anni della saga di Fastlife in uno show speciale al Fabrique di Milano, i mixtape che hanno fatto la storia del rap italiano arrivano per la prima volta dal vivo. Una saga leggendaria, che ha ridefinito il concetto di mixtape nella scena italiana, compie i suoi primi vent’anni: è Fastlife, uno dei side project più iconici di Gué. In attesa della pubblicazione del quinto volume, i capitoli di Fastlife approdano per la prima volta dal vivo in un concerto speciale, l’ 1 febbraio 2026 al Fabrique di Milano. Uno show unico, per veri cultori, che rappresenta il ritorno di Gué nei club e renderà omaggio allo street rap in tutte le sue forme e alle radici dell’ hip hop più autentico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu