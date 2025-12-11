Gubbio donati 900 euro al Centro antiviolenza e annunciato ginecologo al consultorio

A Gubbio si rinnova il Mercatino della solidarietà, che si terrà venerdì 12 e sabato 13 dicembre in via Cavour. L'evento, promosso da diverse realtà locali, sostiene iniziative importanti come il Centro antiviolenza, a cui sono stati donati 900 euro, e il nuovo servizio di ginecologia al consultorio.

