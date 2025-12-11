Guardoni nello spogliatoio delle donne nel centro sportivo | scoperti e messi in fuga due intrusi

Due uomini sono stati sorpresi e allontanati mentre tentavano di spiare le donne negli spogliatoi del centro sportivo comunale di Lecco. L'episodio, avvenuto l'11 dicembre 2025, ha suscitato sconcerto tra i presenti e riacceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi pubblici dedicati allo sport e al benessere femminile.

Lecco, 11 dicembre 2025 – Guardoni negli spogliatoi delle ragazze del centro sportivo comunale di Lecco. Sembra la scena di un film stile commedia italiana anni '60, ma non c'è nulla da ridere perché è tutto vero. Alcune atlete hanno sorpreso due sconosciuti negli spogliatoi femminili del centro sportivo del Bione: alcune erano nude, perché si stavano facendo la doccia, altre erano mezze svestite, in biancheria, perché si stavano cambiando. Le atlete hanno urlato spaventate e i due estranei sono scappati. Lecco, filma di nascosto le ragazze sotto la gonna: denunciato Gli altri episodi. Non è l'unico episodio che sta creando preoccupazione tra gli sportivi che frequentano il centro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guardoni nello spogliatoio delle donne nel centro sportivo: scoperti e messi in fuga due intrusi

