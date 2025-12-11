Guardia di finanza Roma | cambio al vertice del comando provinciale

A Roma si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando della Guardia di Finanza, presso la caserma “Francesco Arcioni” di via Nomentana. Il generale di brigata Giancarlo Franzese ha passato il testimone al colonnello Vittorio Capriello, alla presenza delle autorità competenti, segnando un importante momento di continuità e rinnovamento per il comando provinciale capitolino.

A Roma, nella caserma “Francesco Arcioni” di via Nomentana, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante provinciale della Capitale tra il generale di brigata Giancarlo Franzese (cedente) e il colonnello Vittorio Capriello (subentrante), alla presenza del comandante. 🔗 Leggi su Romatoday.it

GUARDIA DI FINANZA * «IL 1° COMANDANTE CAPRIELLO SUBENTRA A FRANZESE NELLA SEDE DI ROMA, CAMBIA IL VERTICE PROVINCIALE» - A Roma, nella caserma “Francesco Arcioni” di via Nomentana, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale della Capitale tra il Generale di Brigata Giancarlo Franze ... Secondo agenziagiornalisticaopinione.it

“Tre colori, un mondo”: presentato a Roma il Calendario Storico della Guardia di Finanza - È stato presentato oggi nel “Salone d’Italia” della Galleria Nazionale d’Arte Moderna, il Calendario Storico della Guardia di Finanza 2026 ... Scrive laquilablog.it

https://www.anconatoday.it/cronaca/sequestro-vongole-porto-ancona-finanza-guardia-costiera-oggi.html - facebook.com Vai su Facebook