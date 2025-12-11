Guardate Stella impressionante… Figlia Fabrizio Frizzi tutti a bocca aperta com’è diventata

Nel 2018, l’Italia perdeva Fabrizio Frizzi, uno dei volti più amati della televisione. A soli cinque anni, sua figlia Stella ha visto cambiare profondamente la sua vita. Oggi, il suo percorso e la sua crescita sono al centro dell’attenzione, sorprendendo tutti per la sua evoluzione e il suo aspetto ormai impressionante.

Nel 2018, quando l'Italia piangeva la scomparsa di Fabrizio Frizzi, sua figlia Stella aveva appena 5 anni. Un dolore immenso, che travolse non solo il pubblico affezionato al celebre conduttore Rai, ma soprattutto la piccola e la sua mamma, Carlotta Mantovan. Da allora, la showgirl aveva scelto il silenzio, la lontananza, una vita protetta lontano dai riflettori. Per anni, madre e figlia sono rimaste un'assenza discreta, quasi un ricordo sospeso. Ma in queste settimane qualcosa è cambiato: le due sono tornate a mostrarsi pubblicamente, sorprendendo e commuovendo molti. È il settimanale Diva e Donna a immortalare la scena: Carlotta e Stella che passeggiano sorridenti, mano nella mano, accompagnate dal loro cagnolino.