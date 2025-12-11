Gruppo Fs presentato piano strategico | nel 2025 18 mld investiti 241 mezzi consegnati e 35mila treni riportati in orario

Il Gruppo Fs ha presentato il suo piano strategico per il 2025, prevedendo investimenti record e importanti obiettivi di sviluppo. Con oltre 18 miliardi di euro destinati a progetti e rinnovo del materiale rotabile, l’azienda punta a migliorare il servizio ferroviario, consegnando 241 mezzi e riportando in orario 35mila treni.

Investimenti senza precedenti con oltre18 miliardi di euro nel 2025, di cui circa sette dedicati all'attuazione del PNRR. Più di 35mila treni riportati in orario con una crescita della puntualità AV di circa tre punti percentuali. Decarbonizzazione dei consumi energetici grazie alla nascita di FS Energy. Insieme a un aumento dei passeggeri a livello nazionale (577 milioni) e internazionale (253 milioni, +15% vs. 2024) e a un avanzamento del rinnovo della flotta con la consegna di 241 nuovi mezzi a basso impatto ambientale tra treni e autobus, fra cui il Frecciarossa 1000 di nuova generazione. Nel primo anno di attuazione del Piano Strategico 2025–2029, il Gruppo FS ha avviato una traiettoria di trasformazione industriale e di sviluppo infrastrutturale con un'accelerazione decisiva nella qualità del servizio, promuovendo una mobilità sempre più moderna, sostenibile e orientata al viaggiatore.

