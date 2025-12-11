Gruppo Fs presentati i risultati del primo anno di piano strategico | nel 2025 18 mld investiti 241 mezzi consegnati e 35mila treni riportati in orario

Il Gruppo FS ha presentato i risultati del primo anno del suo piano strategico, evidenziando importanti traguardi raggiunti. Nel 2025 sono previsti investimenti record di oltre 18 miliardi di euro, con conseguente consegna di 241 nuovi mezzi e il ritorno alla puntualità di 35.000 treni, segnando un significativo passo avanti nel settore ferroviario italiano.

Investimenti senza precedenti con oltre18 miliardi di euro nel 2025, di cui circa sette dedicati all’attuazione del PNRR. Più di 35mila treni riportati in orario con una crescita della puntualità AV di circa tre punti percentuali. Decarbonizzazione dei consumi energetici grazie alla nascita di FS Energy. Insieme a un aumento dei passeggeri a livello nazionale (577 milioni) e internazionale (253 milioni, +15% vs. 2024) e a un avanzamento del rinnovo della flotta con la consegna di 241 nuovi mezzi a basso impatto ambientale tra treni e autobus, fra cui il Frecciarossa 1000 di nuova generazione. Nel primo anno di attuazione del Piano Strategico 2025–2029, il Gruppo FS ha avviato una traiettoria di trasformazione industriale e di sviluppo infrastrutturale con un’accelerazione decisiva nella qualità del servizio, promuovendo una mobilità sempre più moderna, sostenibile e orientata al viaggiatore. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Gruppo Fs presentati i risultati del primo anno di piano strategico: nel 2025 18 mld investiti, 241 mezzi consegnati e 35mila treni riportati in orario

