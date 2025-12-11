Gropparello accende il Natale | piazza Roma si trasforma in un grande villaggio delle feste

Gropparello si prepara a celebrare il Natale con un grande evento in piazza Roma, trasformata in un suggestivo villaggio delle feste. Decine di mercatini, espositori di prodotti artigianali e banchi delle associazioni di volontariato renderanno l’atmosfera festosa e ricca di spirito natalizio, invitando residenti e visitatori a vivere momenti di convivialità e gioia.

Decine e decine di mercatini, espositori di prodotti artigianali, banchi delle associazioni di volontariato. E poi musica, teatro a cielo aperto, l’arrivo di Santa Lucia, laboratori per i più piccoli e i giochi di una volta. E poi ancora la grande solidarietà con la tombola targata Promis. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Magic Christmas Experience Castles sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 Nei Castelli del Ducato, la Fantastica Emilia si accende di meraviglia! Entra in un mondo dove la storia incontra la magia del Natale: Manieri addobbati a festa Visite a - facebook.com Vai su Facebook